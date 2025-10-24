Ancora un incendio nelle scuole in Brianza
Momenti di tensione questa mattina, 24 ottobre, poco dopo le 11 in una scuola dell’infanzia brianzola. Un incendio è infatti divampato nella scuola dell’infanzia Gianni Rodari di via Morselli a Bernareggio. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e carabinieri insieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’incendio è divampato nei pressi del campo sportivo delle scuole medie - facebook.com Vai su Facebook
Agrate Brianza, incendio nella notte in un capannone industriale: Vigili del Fuoco in azione - Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio (APS), un’autobotte pompa (ABP), un’autoscala e un carro soccorso. Riporta mbnews.it
Brianza, quattro scuole su cinque non sono “antincendio” - Preoccupano i dati diffusi da UIL Lombardia: “inaccettabile, serve un piano straordinario per la messa a norma degli edifici” ... Riporta mbnews.it
La Valletta, la Notre Dame della Brianza: incendio devasta il Monastero delle Bernaga - Il rogo ha devastato quadri antichi, mobili d'epoca e arredi sacri di valore ... Segnala msn.com