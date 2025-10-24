Ancora un incendio nelle scuole in Brianza

Momenti di tensione questa mattina, 24 ottobre, poco dopo le 11 in una scuola dell’infanzia brianzola. Un incendio è infatti divampato nella scuola dell’infanzia Gianni Rodari di via Morselli a Bernareggio. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e carabinieri insieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Monzatoday.it