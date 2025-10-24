Ancora polemiche sul taglio dei pini sulla Strada parco | Altri 7 saranno abbattuti e sul perché nessuna versione ufficiale
Sarebbero stati abbattuti perché malati e pericolosi “e sempre al condizionale”, ma la stessa sorte toccherebbe ad altri sette esemplari. Parliamo dei pini della Strada parco i cui tagli sono iniziati giovedì 23 ottobre sollevando proteste tra i cittadini e a comunicare che ne sarebbero altri da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
