Ancora polemiche sul taglio dei pini sulla Strada parco | Altri 7 saranno abbattuti e sul perché nessuna versione ufficiale

Sarebbero stati abbattuti perché malati e pericolosi “e sempre al condizionale”, ma la stessa sorte toccherebbe ad altri sette esemplari. Parliamo dei pini della Strada parco i cui tagli sono iniziati giovedì 23 ottobre sollevando proteste tra i cittadini e a comunicare che ne sarebbero altri da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it