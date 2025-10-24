Ancora due intimidazioni con colpi d' arma da fuoco sparati nel centro storico di Catania

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si arresta l’escalation criminale che, da mesi, imperversa tra le vie di San Cristoforo, Librino, San Giovanni Galermo e adesso anche Cibali. Questa notte, intorno alle ore 3, un nuovo episodio intimidatorio si è registrato in via Lago Di Nicito 3, con l'esplosione di alcuni colpi di pistola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

