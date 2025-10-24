Ancona zuffa con forbici e martello tra le navi | due operai a processo uno patteggia

Corriereadriatico.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - La luce spenta per dispetto, gli insulti e poi le botte da orbi. Al posto delle armi, avevano usato tubi di metallo, forbici e martello. Per la rissa scoppiata il primo settembre del 2021. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

