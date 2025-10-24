Ancona celebra la Croce Gialla | nuova ambulanza e encomi speciali per i 125 anni di attività
ANCONA - La Croce Gialla festeggia i 125 anni di attività nel capoluogo di regione. Un'associazione da sempre nel cuore degli anconetani e non solo in prima linea nell’aiutare il prossimo anche in occasione di eventi drammatici come terremoti e alluvioni con il gruppo di protezione civile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’amore si celebra ad Ancona Sposi Expo Un evento imperdibile dedicato ai futuri sposi, con i migliori professionisti del wedding pronti a trasformare i tuoi sogni in realtà. Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre 2025 Seebay Hotel – Portonovo (AN) Scopri - facebook.com Vai su Facebook
Sostanza tossica nell’Istituto, tre studentesse al pronto soccorso - La scuola è stata evacuata Terrore questa mattina all'istituto professionale per il commercio in zona Passo Varano ad Ancona dove secondo la prima ricostruzione si sarebbe diffusa nell'area una sostan ... Secondo youtvrs.it
Ancona, aggrediti in casa dal paziente ex pugile: all’ospedale 2 militi della Croce Rossa - Intervengono in un appartamento in via Montegrappa, nel quartiere Adriatico, per prestare i primi soccorsi, ma vengono aggrediti fisicamente dal paziente, un 37enne, ex pugile ed esperto di ... Da corriereadriatico.it
Infortuni dopo tuffi al Passetto, due soccorsi da Croce Gialla - Due persone sono state soccorse al Passetto di Ancona in seguito a lesioni che si erano procurate durante tuffi in mare. Come scrive ansa.it