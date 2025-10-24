Anci Asi e Città dei Motori firmano protocollo d' intesa per favorire il turismo motoristico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 Anci, Asi e Città dei Motori, nella persona dei tre presidenti Manfredi, Zironi e Scuro hanno firmato un protocollo d'intesa per favorire il turismo motoristico in Italia. "Abbiamo sottoscritto un protocollo importante perché sancisce la collaborazione tra Anci, Città dei Motori e Asi. Le tre importanti organizzazioni hanno deciso di collaborare per promuovere le opportunità turistiche connesse al mondo dei motori. Ci sono opportunità di turismo promosse anche grazie a questa sinergia importantissima che oggi è stata confermata e ampliata", così Luca Zironi, sindaco di Maranello e presidente dell'associazione Città dei Motori. 🔗 Leggi su Open.online

