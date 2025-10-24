Anche una studentessa ravennate fra gli Alfieri del Lavoro premiati dal presidente Mattarella

C'è anche una ravennate tra i venticinque studenti più meritevoli d'Italia che oggi saranno premiati da Mattarella. Si chiama Alice Bordet, studentessa diplomatasi lo scorso anno al Liceo scientifico Oriani. 19 anni, ora Alice sta avviando il suo percorso di studi all'Università di Bologna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

