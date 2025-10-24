Anche Musetti in semifinale a Vienna sfiderà Zverev

Il carrarino batte Moutet e fa un altro passo verso le Atp Finals di Torino VIENNA - Lorenzo Musetti fa un altro passo verso le Atp Finals di Torino approdando per il secondo anno di fila nelle semifinali dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche Musetti in semifinale a Vienna, sfiderà Zverev

