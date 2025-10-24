Anche Morandi ieri nella capitale romena piena di sostenitori rossoblù come la scorsa stagione Gianni guida i tremila di Bucarest E’ una spedizione da Champions

BUCAREST (Romania) C’era un ragazzo che come me, girava l’Europa. Nella primavera fuori stagione di Bucarest c’era anche l’eterno giovane bolognese, presente tra gli oltre tremila rossoblù che hanno invaso la capitale romena nell’attesa di riempire gli spalti dell’Arena Nationala. Gianni Morandi ancora in prima fila, come era stato in diverse occasioni per la Champions della passata stagione, tra la folla di sciarpe e magliette, parte di un altro esodo che da Bologna si è diretto questa volta a Est. Una mobilitazione sì facilitata dai prezzi popolari dei tagliandi, ma anche da una metà finalmente servita senza dover calcolare l’arrivo in maniera scientifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

