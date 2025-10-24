Anche la Pallacanestro Jesi in trasferta | è impegnata sul parquet di Termoli contro una delle cenerentole del torneo La Goldengas Senigallia a Forlimpopoli alla corte di Vico
Quinta giornata in serie B Interregionale con stavolta la Goldengas Senigallia in campo prima di Jesi. La squadra di coach Gian Marco Petitto, che dopo aver perso all’esordio a Recanati e osservato il suo turno di riposo ha vinto due partite consecutive (l’ultima di domenica scorsa contro Pescara è costata la panchina al coach abruzzese Trovò, esonerato), gioca infatti domani pomeriggio in trasferta contro il neopromosso Forlimpopoli, alle 18. Primo confronto diretto nella storia tra le due società visto, che la formazione romagnola è una novità assoluta della categoria dove invece Senigallia gioca ininterrottamente dal 2002, praticamente un record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
HIGHLIGHTS PALLACANESTRO JESI-LIONS BISCEGLIE Serie B2, girone D - 4ª giornata #unastoriaimportante | #GoLions | #WeAreLions | #SerieB2 - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Pallacanestro Jesi in trasferta: è impegnata sul parquet di Termoli contro una delle cenerentole del torneo. La Goldengas Senigallia a Forlimpopoli alla corte di Vico - Quinta giornata in serie B Interregionale con stavolta la Goldengas Senigallia in campo prima di Jesi. Riporta sport.quotidiano.net
Serie B - Lions Bisceglie sconfitti sul parquet della Pallacanestro Jesi - La compagine nerazzurra di coach Vito Console ha ceduto sul parquet del PalaTriccoli nel match giocato sabato sera con la Pallacanestro Jesi. Si legge su pianetabasket.com
Trasferta pugliese. Jesi rialza la testa e ritrova il suo Deri - pallacanestro jesi 89 bisceglie 77 PALLACANESTRO : Deri 14, Mancini 15, Giulietti ne, Ogyemwonyi 14, Castellino 10, Bagdonavicius 14, Rossini 3, ... Da ilrestodelcarlino.it