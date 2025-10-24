Quinta giornata in serie B Interregionale con stavolta la Goldengas Senigallia in campo prima di Jesi. La squadra di coach Gian Marco Petitto, che dopo aver perso all’esordio a Recanati e osservato il suo turno di riposo ha vinto due partite consecutive (l’ultima di domenica scorsa contro Pescara è costata la panchina al coach abruzzese Trovò, esonerato), gioca infatti domani pomeriggio in trasferta contro il neopromosso Forlimpopoli, alle 18. Primo confronto diretto nella storia tra le due società visto, che la formazione romagnola è una novità assoluta della categoria dove invece Senigallia gioca ininterrottamente dal 2002, praticamente un record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche la Pallacanestro Jesi in trasferta: è impegnata sul parquet di Termoli contro una delle cenerentole del torneo. La Goldengas Senigallia a Forlimpopoli alla corte di Vico