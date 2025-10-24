Anche Atl Group rinnova la rappresentanza sindacale | la Fillea Cgil elegge tre delegati ed è il primo sindacato
Questa settimana nella storica sede di Atl Group a Bertinoro, dove sono impiegati circa cento lavoratori e viene prodotto mobile imbottito per importanti marchi internazionali, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale. Ha votato il 75% degli aventi diritto; sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
In un mondo che cambia alla velocità della luce, evolvono anche le vite delle persone ei loro bisogni quotidiani. Enel rinnova il suo impegno per un futuro responsabile. Enel Group #Enel #EnelGroup #EnergiaPulita #EfficienzaEnergetica #MobilitàElettrica #T - facebook.com Vai su Facebook
Esclusiva – Team Jayco-AlUla, Davide De Pretto rinnova per due anni: “Qui mi trovo bene” - X Vai su X