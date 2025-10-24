Ancelotti la rivelazione della figlia | Gattuso? Non si sono più sentiti né visti

"Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente": Katia Ancelotti, figlia del famoso tecnico Carlo, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera a proposito del rapporto tra suo padre e Gennaro Gattuso, molto amici in passato. A un certo punto, negli anni scorsi, Gattuso gli subentrò a Napoli dopo l’esonero senza dirgli nulla. "Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada - ha aggiunto la primogenita di Ancelotti, oggi allenatore della nazionale brasiliana -. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ancelotti, la rivelazione della figlia: "Gattuso? Non si sono più sentiti né visti"

