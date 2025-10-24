Amir Rucic lo sciopero e la raccolta fondi La sicurezza sul lavoro è un diritto

C’è stata un’adesione quasi totale allo sciopero di oggi, venerdì 24 ottobre, davanti ai cancelli delle Acciaierie Venete a Borgo Valsugana. La protesta organizzata da Fiom, Fim e Uilm in seguito al decesso di Amir Rucic, morto sul lavoro mercoledì 22 ottobre, ha coinvolto anche la Filt Cgil per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

