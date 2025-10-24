Amici registrazione 24 ottobre | Emma Marrone super ospite

Amici, anticipazioni registrazione venerdì 24 ottobre. Emma Marrone e TrigNo super ospiti di puntata. Arrivano le anticipazioni della registrazione di Amici di venerdì 24 ottobre. In questa puntata gli ospiti musicali saranno Emma Marrone, che canta Brutta storia, e TrigNo che canta Ragazzina. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, Emma sarà la giudice della gara di canto mentre Rossella . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Amici, registrazione 24 ottobre: Emma Marrone super ospite

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Amici di Sporteleon Oggi ultimo giorno di Il 26 Ottobre è vicino per la 2a Tappa Tour Urban Trail -Falconara (SP)-Lerici Compilate il modulo per la registrazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsc600VYiNONY3jYdEyrn_Z_yh8tam - facebook.com Vai su Facebook

ANTICIPAZIONI | Ecco cosa é successo nella registrazione di ieri ad #Amici25: https://dag0.short.gy/U1YCEP Vai su X

Amici 25, anticipazioni della puntata del 26 ottobre, esiti delle sfide: tre allievi lasciano la scuola - Un pomeriggio di forti emozioni nella scuola più famosa d'Italia: tra sfide accese e giudizi severi, tre concorrenti sono stati costretti a dire addio al sogno di Amici. Riporta movieplayer.it

Anticipazioni Amici 25 del 24/10/25: tre allievi eliminati, ecco chi sono - Anticipazioni Amici 25 del 24/10/25: tre allievi eliminati, ecco chi sono. Secondo isaechia.it

Amici 25, shock: tre allievi eliminati ufficialmente, chi sono - Chi sono gli allievi eliminati della nuova puntata di Amici 25: sono tre, scopri chi è stato eliminato leggendo i dettagli. Si legge su blogtivvu.com