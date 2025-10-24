Amici ex allievo lavora come spazzino | il suo annuncio

Anticipazionitv.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ex allievo della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è tornato a far parlare di sé. Non per un disco o una tournée, ma per una scelta di vita semplice e autentica. Oggi lavora come operatore ecologico e, mentre svolge il suo mestiere, canta. I suoi video, pubblicati su TikTok, stanno commuovendo migliaia di utenti, dimostrando che il talento non ha bisogno di un grande palco per farsi notare. Scioriamo insieme di chi si tratta e cosa è successo dopo la sua esperienza nel talent. Chi è Jacopo Ottonello, il cantante di Amici 19. Nel 2019 Jacopo Ottonello entrò nella scuola di Amici conquistando pubblico e professori grazie alla sua voce limpida e al carattere gentile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

