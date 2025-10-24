Amici Alessio Bernabei a cuore aperto | Mi odiavo negli anni ho dovuto indossare molte maschere

Il cantante ed ex frontman dei Dear Jack, Alessio Bernabei, si è raccontato a cuore aperto e svelato come è cambiata davvero la sua vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici.

La nuova vita di Alessio Bernabei: "Mi odiavo, dopo Amici ero l'idolo delle ragazzine e mi sono lasciato andare" - Alessio Bernabei racconta il suo nuovo percorso da solista, dopo la pausa con i Dear Jack: "Mi sono ritrovato a scrivere cose molto personali, distanti ...

"Non ero uno stinco di santo e molte volte trattavo le ragazze di me**a. Però scrivevo canzoni d'amore coi Dear Jack": la confessione di Alessio Bernabei - "La pioggia è uno stato d'animo", "Ricomincio da me", "Wendy" e "Il mondo esplode tranne noi", sono stati alcuni dei successi della band Dear Jack, nata ad "Amici di Maria De Filippi" nel 2013, dove ...