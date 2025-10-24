Amici 25 anticipazioni quinta puntata | primi eliminati

La nuova edizione di Amici prosegue con la quinta puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre 2025 alle 14. Amici 25: gli ospiti del 26 ottobre 2025. In qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – sono arrivati rispettivamente Emma e Rossella Brescia. Ospite musicale della puntata, oltre alla cantante ed ex vincitrice, anche TrigNO, allievo della passata edizione. Amici 25: i primi eliminati. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio eliminazione la scorsa settimana. Sfide andate a buon fine per la cantante Michelle e il ballerino Alex, mentre con Matilde e Frasa arrivano le prime eliminazioni: la ballerina e il cantante battuti e, dunque, sostituiti rispettivamente da Paola e Angie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

