Amici 25 anticipazioni quinta puntata del 26 ottobre 2025 | primi eliminati tornano Emma e TrigNO

La quinta puntata di Amici 25 è stata registrata oggi e andrà in onda domenica 26 ottobre 2025, alle 14:00 su Canale 5. Episodio cruciale: arrivano i primi eliminati della stagione, rientrano in studio Emma e TrigNO, e si definiscono i nuovi allievi a rischio in vista della prossima settimana. Indice. Dove e quando vedere Amici 25. Amici 25 anticipazioni quinta puntata: ospiti e giudici esterni. Primi eliminati e nuove entrate. Gare di canto e ballo: i nuovi a rischio eliminazione. Cosa aspettarsi in onda domenica. FAQ Amici 25 anticipazioni quinta puntata. Dove e quando vedere Amici 25. Domenica 26 ottobre 2025, ore 14:00 su Canale 5. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Amici 25, anticipazioni quinta puntata del 26 ottobre 2025: primi eliminati, tornano Emma e TrigNO

