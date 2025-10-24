Amici 25 anticipazioni della puntata del 26 ottobre esiti delle sfide | tre allievi lasciano la scuola

Un pomeriggio di forti emozioni nella scuola più famosa d'Italia: tra sfide accese e giudizi severi, tre concorrenti sono stati costretti a dire addio al sogno di Amici. La nuova registrazione di Amici 25, avvenuta oggi 24 ottobre 2025, è stata una delle più intense dall'inizio dell'edizione. La puntata, che vedremo domenica 26 ottobre, ha infatti segnato un momento di grande svolta nella scuola di Maria De Filippi, con ben tre eliminazioni che hanno lasciato tutti senza parole. In studio, i giudici speciali Emma Marrone e Rossella Brescia, mentre tra gli ospiti musicali si sono esibiti Emma Marrone, che ha presentato il suo nuovo brano Brutta storia, e TrigNo, che ha cantato Ragazzina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25, anticipazioni della puntata del 26 ottobre, esiti delle sfide: tre allievi lasciano la scuola

