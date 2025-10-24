Amburgo-Wolfsburg sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Dopo 3 risultati utili consecutivi l’Amburgo di Polzin si è fermato al cospetto del RB Lipsia, e deve oggi ritrovare la retta via contro un Wolfsburg in caduta libera e in grande difficoltà. I Rothoesen hanno lottato aspramente in Sassonia ma hanno trovato un avversario di caratura superiore e in gran spolvero capace di portare a casa i 3 punti nonostante la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
