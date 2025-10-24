Amburgo–Wolfsburg | preview probabili formazioni e pronostico
Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30 Stadio: Volksparkstadion (Amburgo) – Bundesliga, 8ª giornata L’Amburgo prova a spingere in casa per restare nella parte sinistra della classifica. Il Wolfsburg arriva in cerca di ossigeno dopo un periodo senza vittorie e con diverse assenze pesanti sugli esterni. Stato di forma. Amburgo: percorso da neopromossa matura, brillante soprattutto tra le mura amiche dove ha ritrovato intensità e verticalità. La struttura a tre dietro ha dato stabilità nelle ultime uscite.. Wolfsburg: serie negativa prolungata e difficoltà nel finalizzare. Fuori casa tende a soffrire la prima pressione e concede occasioni sulle corsie. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
