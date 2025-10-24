Ambulanza multata per ingresso in Ztl a Prato | revocato il fermo amministrativo ma la multa resta
Il fermo amministrativo non sarà eseguito. La sanzione, al momento, invece resta. La storia, è quella dell'ambulanza della Croce Verde di Sesto Fiorentino multata in automatico dalle telecamere per essere entrata nella Ztl di Prato nel gennaio del 2020. Era scattato successivamente anche un fermo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
