Le vie della burocrazia sono infinite. E cieche. E' questa la storia che vede protagonista la Croce Viola - Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino. Tutto ha inizio il 20 gennaio 2020, quando un'ambulanza dell'associazione di volontariato entra all'interno della Ztl di Prato, per accompagnare una paziente proveniente dal reparto di neurochirurgia di Careggi al vecchio ospedale Misericordia e Dolce. Un accesso che non sfugge all'occhio elettronico del Comune di Prato, che registra in via dei Tintori un transito nella "zona a traffico limitato Ztl A senza autorizzazione". Poco importa che a transitare sia un'ambulanza, riconoscibile dalla livrea istituzionale: il macchinario spara-multe, a differenza di quelli più 'sensibili' dei comuni vicini (che in casi simili riconoscono il mezzo di soccorso e annullano le multe in autotutela) emette il verbale da 98 euro.

Ambulanza multata in Ztl. Sori respinge il ricorso. Ma non metterà il fermo