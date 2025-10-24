Ambulanza multata in Ztl Sori respinge il ricorso Ma non metterà il fermo
Le vie della burocrazia sono infinite. E cieche. E’ questa la storia che vede protagonista la Croce Viola - Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino. Tutto ha inizio il 20 gennaio 2020, quando un’ambulanza dell’associazione di volontariato entra all’interno della Ztl di Prato, per accompagnare una paziente proveniente dal reparto di neurochirurgia di Careggi al vecchio ospedale Misericordia e Dolce. Un accesso che non sfugge all’occhio elettronico del Comune di Prato, che registra in via dei Tintori un transito nella "zona a traffico limitato Ztl A senza autorizzazione". Poco importa che a transitare sia un’ambulanza, riconoscibile dalla livrea istituzionale: il macchinario spara-multe, a differenza di quelli più ‘sensibili’ dei comuni vicini (che in casi simili riconoscono il mezzo di soccorso e annullano le multe in autotutela) emette il verbale da 98 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
#Ambulanza multata per essere entrata il 20 gennaio 2020, durante un trasporto sanitario, nella #ztl di #Prato senza autorizzazione, a rischio ora il fermo amministrativo di un altro mezzo della stessa associazione, la Croce Viola di Sesto Fiorentino: il suo ricor - facebook.com Vai su Facebook
Ambulanza beccata in Ztl, salvata dal fermo amministrativo, ma non dalla multa di 400 euro - X Vai su X
Ambulanza multata in Ztl. Sori respinge il ricorso. Ma non metterà il fermo - La vicenda kafkiana toccata a un mezzo della Croce Viola di Sesto Fiorentino che stava facendo un servizio in città. Segnala lanazione.it
Ambulanza entra in Ztl a Prato: multa e rischio fermo. Il Comune ci ripensa: non procederemo con il fermo amministrativo” - Un’ambulanza della Croce Viola viene multata per essere passata in Ztl a Prato mentre stava svolgendo la propria attività di ... Come scrive piananotizie.it
Ambulanza entra in ZTL e viene multata: respinto il ricorso e chiesto il fermo amministrativo - Il mezzo stava accompagnando una donna in ospedale: la denuncia della Croce Viola di Sesto Fiorentino per l’episodio avvenuto a Prato nel 2020 ... Lo riporta 055firenze.it