Ambulanza in Ztl multata | Chiesto anche il fermo

Prima la multa, poi la richiesta di fermo amministrativo per un’ambulanza della Croce Viola di Sesto "colpevole" di essere entrata in Ztl a Prato. Vittima dell’inghippo burocratico, la Croce Viola - Pubblica Assistenza di Sesto che denuncia ora l’accaduto. Tutto inizia il 20 gennaio 2020, quando un mezzo dell’associazione entra nella Ztl di Prato per accompagnare una paziente dal Careggi al vecchio ospedale Misericordia e Dolce. L’occhio elettronico del Comune registra in via dei Tintori un transito nella "zona a traffico limitato senza autorizzazione". "Poco importa – spiegano dalla Croce Viola - che a transitare sia un’ambulanza: la telecamera, a differenza di quelle più ‘sensibili’ dei Comuni vicini che riconoscono il mezzo di soccorso e annullano le multe in autotutela, emette il verbale da 98 euro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambulanza in Ztl multata: "Chiesto anche il fermo"

