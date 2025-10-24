Ambiente più di 60 cittadini in azione a San Mauro Pascoli per l' iniziativa ' Puliamo il mondo'

In più di 60 partecipanti all’iniziativa nazionale ‘Puliamo il Mondo’. Sono queste le adesioni registrate all’iniziativa promossa da Legambiente ed organizzata dall’amministrazione comunale sabato 18 ottobre scorso a San Mauro Pascoli con l’obiettivo di sensibilizzare al decoro e all’attenzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

