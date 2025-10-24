Ambasciatrice Anp | Studenti palestinesi saranno valore aggiunto per l' Italia

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Gli studenti palestinesi diventeranno ''un valore aggiunto della comunità accademica italiana insieme ad altri studenti'' e ''speriamo di vedere molti altri studenti qui, sono sicura che ci saranno''. Lo ha dichiarato l'ambasciatrice dell'Autorità nazionale palestinese in Italia, Mona Abuamara, a Ciampino per l'accoglienza degli studenti arrivati dalla Striscia di Gaza studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo di Tor Vergata per il progetto Iupals - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ambasciatrice Anp: "Studenti palestinesi saranno valore aggiunto per l'Italia"

