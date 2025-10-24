La Gazzetta dello Sport intervista Amauri ex attaccante di Verona, Chievo, Palermo e Juventus. Di Zamparini che ricordo ha? «Un presidente speciale, esuberante. Mi prese venendomi a prendere a Verona in aereo. In conferenza faceva il pazzo, poi veniva in spogliatoio e ci diceva di non leggere quello che raccontava ai giornalisti». Si dice che dopo il primo anno a Palermo fu vicino alla Roma. «Sì, ma non c’erano solo i giallorossi. La Roma mi cercò e Baldini, il vice di Spalletti, mi disse che sarei stato perfetto per fare coppia con Totti e che anche Francesco sarebbe stato contento. Mi voleva pure il Milan: Ancelotti mi aveva messo in cima alla sua lista per il dopo Inzaghi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Amauri: «Mourinho mi voleva al Real, ma io stavo bene alla Juventus»