Amauri | La Roma mi cercò Baldini disse che sarei stato perfetto con Totti

Sololaroma.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima parte di stagione della Roma ha sottolineato più volte il problema dell’efficienza offensiva, con i centravanti che non stanno riuscendo ad essere incisivi e decisivi. Dovbyk e Ferguson sono fermi rispettivamente ad uno e zero gol stagionali, con continue difficoltà nel riuscire ad integrarsi nel gioco di Gasperini. Proprio in tema di attaccanti, l’ ex giocatore di Palermo e Juventus Amauri ha parlato di quando, in passato, sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore giallorosso. Le parole di Amauri. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Amauri ha raccontato questo aneddoto di calciomercato riguardante un possibile approdo nella Capitale: “Se dopo il primo anno a Palermo fui vicino alla Roma? Si, ma non c’erano solo i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

amauri la roma mi cerc242 baldini disse che sarei stato perfetto con totti

© Sololaroma.it - Amauri: “La Roma mi cercò, Baldini disse che sarei stato perfetto con Totti”

Altre letture consigliate

Roma, Baldini:| 'Acquisti in tutti i reparti' - Il dg della Roma Franco Baldini risponde così alla domanda di un bambino nel corso della cerimonia Scrivo Sportivo, non sciogliendo le riserve sul futuro dell'allenatore. Segnala calciomercato.com

Roma, Baldini: 'Non vendiamo De Rossi' - Il Direttore Generale della Roma, Franco Baldini, è stato intervistato dai microfoni di Rai Sport 1, all'interno della trasmissione "Novanta minuti": "Inizio deludente rispetto alle attese, ultima ... Secondo calciomercato.com

Roma, terminato l’incontro Pallotta-Spalletti: presente anche Franco Baldini, le foto - “La pizza era buona” commenta Baldissoni, ma nessun accenno al futuro di Luciano Spalletti, apparso sorridente all’uscita dal ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Amauri Roma Cerc242 Baldini