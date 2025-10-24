La prima parte di stagione della Roma ha sottolineato più volte il problema dell’efficienza offensiva, con i centravanti che non stanno riuscendo ad essere incisivi e decisivi. Dovbyk e Ferguson sono fermi rispettivamente ad uno e zero gol stagionali, con continue difficoltà nel riuscire ad integrarsi nel gioco di Gasperini. Proprio in tema di attaccanti, l’ ex giocatore di Palermo e Juventus Amauri ha parlato di quando, in passato, sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore giallorosso. Le parole di Amauri. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Amauri ha raccontato questo aneddoto di calciomercato riguardante un possibile approdo nella Capitale: “Se dopo il primo anno a Palermo fui vicino alla Roma? Si, ma non c’erano solo i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Amauri: “La Roma mi cercò, Baldini disse che sarei stato perfetto con Totti”