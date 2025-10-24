Amauri | A Viareggio l' ultima spiaggia poi divenni dominante Zamparini pazzo e che lite

L'ex attaccante racconta la sua storia: "In Brasile non mi considerava nessuno, stavo per mollare. In Toscana la mia vita cambiò. Ci fu un periodo in cui mi volevano tutte, comprese le big della Premier. Ho pianto per la Nazionale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Amauri: "A Viareggio l'ultima spiaggia, poi divenni dominante. Zamparini pazzo, e che lite..."

Amauri: dalla porta chiusa in Brasile al sogno realizzato in Serie A con Juventus e Palermo - Amauri: dalla porta chiusa in Brasile al sogno realizzato in Serie A con Juventus e Palermo, ne parla Gazzetta Gli inizi difficili e la svolta in Italia «Vado al Torneo di ... tuttojuve.com scrive

