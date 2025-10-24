Altuglas conferma | Produzione non sostenibile Si cercano alternative alla chiusura

Si è riunito oggi 24 ottobre il tavolo di crisi regionale relativo alla situazione dello stabilimento Altuglas collocato nel polo petrolchimico di Porto Marghera, per il quale è stata comunicata la chiusura che impatterebbe su tutti i 51 lavoratori dello stesso stabilimento e su altri 61 addetti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altuglas chiude (a sorpresa), lasciati a casa 51 operai esperti. La rabbia: «Non si può dire che va tutto bene e di punto in bianco licenziare tutti» - Per Cgil, Cisl e Uil si tratta di un colpo duro per Porto Marghera, che non avrà ripercussioni "solo" sull'azienda interessata, ma su tutto l'indotto generato da Altuglas. Da ilgazzettino.it

Altuglas, chiude l’azienda e 51 addetti restano a casa: «Costi dell’energia troppo alti» - Una differenza che rende non più competitiva la produzione, anche a causa in ... corrieredelveneto.corriere.it scrive