Altino al via gli scavi nel cuore della città romana

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Parco archeologico di Altino, parte dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, si prepara a un'indagine senza precedenti: alla fine di ottobre prenderà avvio una nuova campagna di scavi mirata all'area che, secondo le indagini geofisiche e di telerilevamento, avrebbe ospitato il foro della città romana. È la prima volta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

