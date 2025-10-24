Alpe di Poti recupero da manuale | la targa di Pantani nel fosso e L’eternit a fare da sponsor
Dal 2019 la salita dell’Alpe di Poti porta il nome di Marco Pantani. Sei anni dopo, la targa. porta solo vergogna. Oh, c’era da rilanciare l’Alpe di Poti, eh! Il sindaco all’inaugurazione tutto gasato: “Questa targa è il primo passo per il recupero dell’area, dei boschi, dell’ambiente e della memoria del grande Pirata!”. E infatti, il recupero hanno da farlo. recuperando dal fosso almeno la targa! Sì, perché la gloriosa “Salita Marco Pantani” oggi non s’inerpica più verso l’Alpe, ma rotola giù nel fosso, come un ciclista dopo una discesa o una curva troppo allegra. E la povera targa giace lì, mezzo, a far compagnia a rami secchi ed erbacce. 🔗 Leggi su Lortica.it
