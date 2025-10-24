Alomar dona all' ospedale di Sondrio un nuovo macchinario per diagnosi precoci

Sondriotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diagnosi precoce, valutazione delle patologie e monitoraggio, uniti alla comodità garantita dalla portabilità, sono i vantaggi del nuovo videocapillaroscopio che Alomar ha donato alla Reumatologia dell'Ospedale di Sondrio. “Ringraziamo Alomar e tutti i suoi sostenitori per questa generosa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

