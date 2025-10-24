Alomar dona all' ospedale di Sondrio un nuovo macchinario per diagnosi precoci

Diagnosi precoce, valutazione delle patologie e monitoraggio, uniti alla comodità garantita dalla portabilità, sono i vantaggi del nuovo videocapillaroscopio che Alomar ha donato alla Reumatologia dell'Ospedale di Sondrio. “Ringraziamo Alomar e tutti i suoi sostenitori per questa generosa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Palomar Production. . La Fenice accende la Divina. DUSE, un film di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi, ORA AL CINEMA. Con Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza M - facebook.com Vai su Facebook

Donna di 44 anni stuprata e picchiata in strada a Sondrio: cosa sappiamo dell’aggressione - Una 44enne è stata aggredita nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre nei pressi della stazione degli autobus a Sondrio, soccorsa a terra in una pozza di sangue. Riporta fanpage.it

Donna rapinata e violentata in strada a Sondrio, aveva l’orecchio lacerato a morsi: arrestato un 24enne - Una donna di 44 anni è stata rapinata, picchiata e violentata non lontano dalla stazione degli autobus di Sondrio, in Valtellina. Secondo fanpage.it

Sondrio, 44enne aggredita, violentata e rapinata da un 24enne vicino alla stazione - Una donna di 44 anni che rincasava dopo il lavoro in un locale pubblico è stata vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di un giovane straniero che l'ha anche rapinata. Riporta tg24.sky.it