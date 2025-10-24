Ricordando l’alluvione come "momento di unità e non di dolore". A un anno di distanza dall’inondazione che nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 ha colpito Bologna, Bar Carlino ha dedicato un momento della puntata al tragico evento. Un video dell’acqua che scorre su via Brizio dà inizio al racconto dei cronisti, che tra loro hanno invitato due ospiti che conoscono bene il dramma dell’alluvione. Come Andrea Farinelli, fratello di Simone Farinelli, travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Ma i morti non sono numeri. "Dopo un anno, cerco di ricordare con gioia mio fratello, pur avendo il dolore dentro – confessa con la voce che trema –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, un anno dopo. Farinelli e don Alessandro: "Dal dolore alla rinascita"