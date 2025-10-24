Alluvione un anno dopo Farinelli e don Alessandro | Dal dolore alla rinascita
Ricordando l’alluvione come "momento di unità e non di dolore". A un anno di distanza dall’inondazione che nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 ha colpito Bologna, Bar Carlino ha dedicato un momento della puntata al tragico evento. Un video dell’acqua che scorre su via Brizio dà inizio al racconto dei cronisti, che tra loro hanno invitato due ospiti che conoscono bene il dramma dell’alluvione. Come Andrea Farinelli, fratello di Simone Farinelli, travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Ma i morti non sono numeri. "Dopo un anno, cerco di ricordare con gioia mio fratello, pur avendo il dolore dentro – confessa con la voce che trema –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
SABATO 25 OTTOBRE 2025, 14°ANNIVERSARIO DELL’ALLUVIONE Quattordici anni sono trascorsi da quei giorni drammatici del 25 ottobre del 2011, che resterà per sempre scolpito nella memoria collettiva come l’anno dell’alluvione. Momenti, immagini e s - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione #Casamicciola: tre anni dopo 26 novembre 2022. Un alluvione distrugge il Comune di Casamicciola Terme, tagliando il paese in due. La ricostruzione procede, ma resta una domanda: "Della montagna cosa sappiamo?" Il servizio a @siamonoitv20 - X Vai su X
L'alluvione, cosa rimane un anno dopo il disastro che ha cambiato Bologna - Tra il 19 e il 20 ottobre 2024 anche il capoluogo conobbe la paura dell'acqua e la devastazione del disastro ambientale. Come scrive bolognatoday.it
Un anno dopo l'alluvione. La tormentata Val di Zena non si arrende - In Val di Zena resta ancora molto da fare per ricostruzione e risarcimenti, è la denuncia del comitato degli ... Lo riporta rainews.it
Un anno fa l'alluvione nel Bolognese, in cui perse la vita un 20enne - I danni ingenti dalla Val di Zena al capoluogo di regione, finito sott'acqua in diverse zone. Segnala rainews.it