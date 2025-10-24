All’Università Statale di Milano parte l’Agorà della psicologia
(Adnkronos) – Nasce l’Agorà della psicologia: per la prima volta l’università Statale di Milano promuove un progetto sui temi della psicologia dedicato alla cittadinanza. Realizzato in collaborazione con il Dipo, Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia, l’iniziativa prevede un ciclo di 6 incontri che si terranno a partire dal 4 novembre presso l’ateneo meneghino, replicando il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
