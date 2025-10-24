All’ospedale di Aprilia già 500 nascite nel 2025 E arriva l’open day dedicato alle mamma

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono oltre 500 le nascite registrate fino a ora nel 2025, inclusa una decina di parti gemellari: i numeri sono quelli del Centro Nascita dell’ospedale Città di Aprilia che, forte di questi risultati, è pronto ad accogliere le famiglie in un open day in programma sabato 25 ottobre, dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

