All’ospedale di Aprilia già 500 nascite nel 2025 E arriva l’open day dedicato alle mamma
Sono oltre 500 le nascite registrate fino a ora nel 2025, inclusa una decina di parti gemellari: i numeri sono quelli del Centro Nascita dell’ospedale Città di Aprilia che, forte di questi risultati, è pronto ad accogliere le famiglie in un open day in programma sabato 25 ottobre, dalle 10 alle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
SABATO 25 OTTOBRE, DALLE 10:00 ALLE 13:00, ti aspettiamo presso il nostro Ospedale Città di Aprilia per l’Open Day Ostetricia! Scopri tutti i servizi e parla con i medici, le ostetriche, i neonatologi e le infermiere Partecipa alle attività gratuite - facebook.com Vai su Facebook
