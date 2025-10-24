Arezzo, 24 ottobre 2025 – . Sono 19 gli interventi finanziati con 1 milione di euro di risorse Abbattere le barriere architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica: è questo l'obiettivo del bando della Regione Toscana da un milione di euro che in questi giorni è arrivato alla conclusione del suo iter con l'approvazione della graduatoria. Sono diciannove gli interventi ammessi al finanziamento (i progetti devono essere presentati dai Comuni): alcuni serviranno a migliorare l'accessibilità dall'esterno (rampe di accesso, aree esterne comuni) altri all'interno dell'edificio (montascale o ascensore), eliminando gli ostacoli che impediscono l'autonomia delle persone con disabilità o con problemi di mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alloggi Erp, approvata graduatoria del bando per abbattere le barriere architettoniche