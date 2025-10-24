Allegri spiega l'errore del Milan col Pisa | Abbiamo fatto anda e rianda Nessun appunto all'arbitro

Nel dopo partita del 2-2 tra Milan e Pisa, Max Allegri ha spiegato l'errore fatto dai rossoneri usando un lessico tipicamente toscano: "Abbiamo fatto anda e rianda". Grande sportività del tecnico quando gli è stato chiesto un parere sull'arbitraggio: "Ci siamo fatti trovare impreparati, indipendentemente dal fallo o non fallo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

