Allegri lancia la coppia Leao-Gimenez | la chiave di Milan-Pisa può essere Nkunku Ecco perché

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Pisa, Allegri punta su Gimenez e Leao in attacco, ma il vero fattore potrebbe essere Nkunku dalla panchina. Ecco la nostra analisi con i possibili motivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri lancia la coppia leao gimenez la chiave di milan pisa pu242 essere nkunku ecco perch233

© Pianetamilan.it - Allegri lancia la coppia Leao-Gimenez: la chiave di Milan-Pisa può essere Nkunku. Ecco perché

Leggi anche questi approfondimenti

allegri lancia coppia leaoCostacurta lancia la coppia Leao-Pulisic: «Possono far male a tutte le difese, un reparto così penso che…» - Le ultimissime notizie Il grande potenziale offensivo del Milan, frutto del lavoro di Igli T ... milannews24.com scrive

allegri lancia coppia leaoMilan, Leao migliora ma ora deve convincere Allegri: con la Fiorentina rischia di non giocare come l’amico Kean - Leao tornerà ad allenarsi in gruppo ma potrebbe comunque partire dalla panchina nella partita tra Milan e Fiorentina, quasi certamente priva di Kean, grande amico del portoghese ... Da sport.virgilio.it

Milan, Allegri lancia l’allarme Leao: è peggio del previsto - Il tecnico rossonero ha parlato dell’infortunio del portoghese che lo terrà fuori ancora diversi giorni facendogli saltare almeno 2- calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allegri Lancia Coppia Leao