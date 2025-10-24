Allegri | dovevamo fare il 2-0 Ma nel finale sul 2-2 è follia rischiare di perdere perché ci buttiamo tutti avanti

Allegri a Sky Sport dopo Milan-Pisa 2-2. «Contenti del risultato preso alla fine, il pareggio. Dobbiamo lavorare su quel che non è andato. Una volta in vantaggio, avremmo dovuto chiudere la partita. Eravamo troppo lunghi in fase di non possesso, soprattutto sui loro lanci lunghi. Abbiamo creato troppi buchi in mezzo al campo. Non siamo stati bravi a rimanere compatti sulle palle lunghe del Pisa, ci siamo allungati. Poi, gli ultimi cinque minuti ci sono tante cose che vanno migliorate. Con calma si possono costruire due azioni che possono decidere la partita. Allo stesso tempo Pavlovic è stato bravo a recuperare su Nzola lanciato a porta».

