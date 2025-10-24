Allegri dopo il pareggio tra Milan e Pisa | Un percorso di crescita bisogna migliorare…

Inter News 24 Allegri, allenatore del Milan, ha parlato con toni amareggiati della sfida di oggi contro i toscani: il commento del tecnico livornese. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Pisa in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN. Nonostante il risultato finale, Allegri ha visto nel match degli aspetti positivi, anche se ha riconosciuto la necessità di migliorare in alcune situazioni cruciali. Allegri analizza il match: «Bisogna gestire meglio certi momenti». Il tecnico rossonero ha evidenziato che la squadra ha ancora molto da imparare, soprattutto nei momenti di gestione del risultato: «Dispiace per il risultato perché volevamo vincere ma questa partita ci porterà dei vantaggi perché l’abbiamo recuperata, ma certi momenti della partita vanno gestiti meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

