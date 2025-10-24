Allegri dopo il pareggio tra Milan e Pisa | Un percorso di crescita bisogna migliorare…
Inter News 24 Allegri, allenatore del Milan, ha parlato con toni amareggiati della sfida di oggi contro i toscani: il commento del tecnico livornese. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Pisa in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN. Nonostante il risultato finale, Allegri ha visto nel match degli aspetti positivi, anche se ha riconosciuto la necessità di migliorare in alcune situazioni cruciali. Allegri analizza il match: «Bisogna gestire meglio certi momenti». Il tecnico rossonero ha evidenziato che la squadra ha ancora molto da imparare, soprattutto nei momenti di gestione del risultato: «Dispiace per il risultato perché volevamo vincere ma questa partita ci porterà dei vantaggi perché l’abbiamo recuperata, ma certi momenti della partita vanno gestiti meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Mostra il numero di cellulare di Allegri in diretta social, rinviato a giudizio Andrea Dipré Scontro in tribunale tra Massimiliano Allegri e Andrea Dipré. L’allenatore del Milan ha denunciato lo youtuber per violazione della privacy dopo che, nel corso di uno - facebook.com Vai su Facebook
"Sul primo posto nessun messaggio alle altre. Il rigore? No comment" Le parole di #Allegri dopo #MilanFiorentina ? - X Vai su X
Allegri dopo Milan-Pisa: "Oggi 10 minuti male come 15 con la Fiorentina" - 2 in casa con il Pisa e a poco meno di una settimana dalla sfida vinta a San Siro contro la ... firenzeviola.it scrive
Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante" - Massimiliano Allegri si prende il pareggio conquistato in extremis a San Siro contro il Pisa nel match valido per l'8ª giornata di Serie A, ma non risparmia critiche al suo Milan capolista . Segnala corrieredellosport.it
Il Milan fermato in casa dal Pisa, Allegri: “Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto pesante alla lunga” - Serviva una vittoria al Milan per approfittare dello scontro diretto tra Napoli ed Inter e per assicurarsi la possibilità di proseguire il suo cammino in solitaria in vetta alla classifica, contro il ... Lo riporta goal.com