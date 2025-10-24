Allegri | Dobbiamo continuare a ottenere risultati e mantenere l’entusiasmo che circola intorno alla squadra
San Siro ospita Milan e Pisa per l’ottava giornata di Serie A, in corso in questo momento. Nel pre-partita, Massimiliano Allegri ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport 24, raccontando le sue impressioni e le ultime novità sulla formazione. Le parole di Allegri. Che partita è? «Bisogna dare seguito dei risultati fatti fino ad ora. Sarà una partita molto scorbutica, loro sono molto fisici e bravi sulle palle inattive. Serve partita di grande attenzione e qualità tecnica». Scelta di cambiare la difesa. «Stanno tutti bene. Ho fatto questa scelta: Tomori ha giocato molto e martedì abbiamo un’altra paritta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
