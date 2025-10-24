Allegri Diprè rischia grosso | L' ha mostrato in pubblico

La vicenda, a suo modo, è clamorosa: ha mostrato il numero di telefono di Massimiliano Allegri sui social, rendendolo così di pubblico dominio, e per questo ora Andrea Diprè rischia grosso. Il popolare youtuber è infatti imputato a Torino, con l'accusa di violazione della legge sulla privacy, dopo una querela presentata dall'attuale allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi ieri a Palazzo di giustizia ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023, quando Allegri allenava la Juventus, e riguarda una telefonata che Diprè, con intenti scherzosi, fece ad Allegri presentandosi come " l'avvocato della Fiorentina " e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su Tiktok. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

