Allegri avverte i suoi prima di Milan Pisa | Sarà una partita scorbutica serve grande attenzione C’è entusiasmo ma…

Inter News 24 Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di Serie A contro il Pisa. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Milan Pisa, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha voluto mandare un messaggio alla propria squadra in vista di questa sfida delicata per le sorti della lotta scudetto, considerando lo scontro diretto di domani tra Napoli e Inter. SERVE CONTINUITA’ – «Bisogna dare seguito dei risultati fatti fino ad ora. Sarà una partita molto scorbutica, loro sono molto fisici e bravi sulle palle inattive. 🔗 Leggi su Internews24.com

