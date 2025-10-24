Allegra Gucci | Sto realizzando una serie per ridare dignità a mio padre e mia madre

Allegra Gucci sta realizzando con Gabriele Muccino una serie per raccontare la vera storia della sua famiglia. A Repubblica ha anche confessato come adesso si sta prendendo cura di sua madre, assieme a sua sorella. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allegra Gucci: “Sto realizzando una serie per ridare dignità a mio padre e mia madre”

