Allegra Gucci e la madre Patrizia Reggiani | Ero convinta della sua innocenza poi il buio Non auguro a nessuno la mia vita

«Mamma è una donna che non sta bene, dalla personalità narcisista, egoista e borderline, ma prima è stata anche una donna orgogliosa e generosissima». Ne è convinta Allegra Gucci, erede della famiglia proprietaria fino a 30 anni fa della storica casa di moda, che ha deciso di raccontare la sua storia e quella dei genitori. Prima il libro nel 2022, ora la serie che ne sta nascendo: Fine dei giochi. La figlia di Maurizio Gucci, ucciso nel 1995 in un agguato ordinato dall’ex moglie Patrizia Reggiani, si è raccontata in un’intervista a Repubblica: «Il mio obiettivo è la verità. Mostrare che dietro il mio cognome ci sono una famiglia, dei valori e delle persone». 🔗 Leggi su Open.online

