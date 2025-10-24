Alleati avvertono | Potenza missilistica all’Ucraina o rischio collasso invernale
Roma - Durante il vertice londinese la coalizione ha chiesto un sostegno massiccio alla difesa ucraina, puntando su missili a lungo raggio, garanzie di sicurezza e nuove armi antiaeree. Alla luce del recente incontro londinese della Coalizione dei Volenterosi, ospitato dal primo ministro britannico Keir Starmer con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, emerge in modo netto l’appello rivolto ai Paesi alleati affinché potenzino la capacità a lungo raggio di Kiev. Starmer ha chiarito che è necessario dotare l’Ucraina di mezzi in grado di colpire in profondità il territorio russo, rafforzando così la pressione sul Cremlino. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
