All’auditorium della Fondazione il libro Il comandante anarchico dedicato a Emilio Canzi
Sabato 15 novembre alle ore 16 all'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano di via Sant'Eufemia 12 presentazione del volume "Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del '900" dedicato alla vita, alla lotta e alla memoria di Emilio Canzi.Dopo i saluti del vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
