Allarme salmonella questo prodotto è stato richiamato dal mercato | non consumatelo
Fai particolare attenzione a questo alimento, rischi grosso e occhio ai possibili rischi. Puoi beccare anche la salmonella. Negli ultimi mesi abbiamo visto di come vi siano diversi alimenti sotto controllo e ci sono stati tanti richiami per prodotti non a norma e che in un modo o nell’altro possono recare danni alla nostra salute.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Leggi anche questi approfondimenti
? Curcuma infettata da Salmonella: allarme nei supermercati - Se avete questo prodotto in casa non consumatelo - facebook.com Vai su Facebook
“Rischio salmonella”: pericolo per l’alimento amatissimo, il nuovo allarme preoccupa - Il nuovo allarme che preoccupa i consumatori: rischio salmonella per uno degli alimenti più amati. Da rumors.it
Allarme salmonella e listeria nel salame nostrano Trentin: ecco i lotti ritirati dal mercato per rischio contaminazione - A lanciare l’allarme è il Ministero della Salute che ha diramato un’allerta alimentare per la presenza di salmonella e ... ilfattoquotidiano.it scrive
Uova, allarme salmonella: richiamo in cinque Stati americani: perché è un rischio mangiare il prodotto crudo - Un richiamo volontario di uova ha sollevato preoccupazioni per una possibile contaminazione da salmonella negli Stati Uniti. ilmessaggero.it scrive