Allarme per una siringa nel parco di Santa Teresa la sindaca di Spoltore | Indagini in corso
Una siringa con ago nel campetto di calcio del parco di Santa Teresa di Spoltore. A segnalare l'accaduto sui social sono i cittadini. Sulla vicenda interviene anche la sindaca, Chiara Trulli, che annuncia indagini da parte della polizia locale: la donna responsabile del gesto, infatti, sarebbe in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
